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На православные праздники в Петербурге пустят дополнительные автобусы к кладбищам

В дни православных праздников, с 19 по 21 июня, в Петербурге увеличат количество автобусов на маршрутах, следующих к местам массовых захоронений.

Как сообщает 16 июня пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», 19 и 20 июня будут усилены маршруты № 90, 138, 195, 397 и 398, а 21 июня дополнительные автобусы пустят по маршрутам № 90, 138, 195 и 398. В общей сложности для обслуживания пассажиров, которые планируют почтить память близких, выделят 69 дополнительных автобусов.

В субботу, 19 июня, православные будут отмечать Троицкую родительскую субботу — день поминовения усопших, в воскресенье, 20 июня, — Святую Троицу и 21 июня — Духов день.

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Комментарии (5)

Alex000
Дополнительные автобусы к кладбищам - это звучит брутальненько. Или готичненько, смотря с какой стороны посмотреть.
265947515
Укололся и в последний путь! Везти никуда не надо все на месте.
Piter Russo
Предлагаю открыть мобильные пункты вакцинации на конечных остановках этих автобусов.
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