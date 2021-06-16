На православные праздники в Петербурге пустят дополнительные автобусы к кладбищам

В дни православных праздников, с 19 по 21 июня, в Петербурге увеличат количество автобусов на маршрутах, следующих к местам массовых захоронений.



Как сообщает 16 июня пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», 19 и 20 июня будут усилены маршруты № 90, 138, 195, 397 и 398, а 21 июня дополнительные автобусы пустят по маршрутам № 90, 138, 195 и 398. В общей сложности для обслуживания пассажиров, которые планируют почтить память близких, выделят 69 дополнительных автобусов.

В субботу, 19 июня, православные будут отмечать Троицкую родительскую субботу — день поминовения усопших, в воскресенье, 20 июня, — Святую Троицу и 21 июня — Духов день.