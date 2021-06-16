Число делегатов и гостей съезда «Единой России» сокращено втрое из-за ситуации с ковидом

Все делегаты и гости запланированного на 19 июня мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку.

Число делегатов и гостей съезда «Единой России» сокращено втрое в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями, сообщает сайт партии 16 июня.

Делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале. К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, отмечают в партии.



Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня. Его участники утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы.

