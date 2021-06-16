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К либертарианке, решившей участвовать в выборах в ЗакС Петербурга, пришли из уголовного розыска

В Петербурге задержали активистку Либертарианской партии Марину Мацапулину. Как рассказали «Фонтанке» её соратники, к ней в квартиру в центре города с утра 16 июня постучались сотрудники уголовного розыска Москвы.

«Её доставили в 76-й отдел полиции для допроса по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК) в качестве свидетеля», — отметили в Либертарианской партии.

Несколько дней назад девушка заявила, что пойдёт на выборы в Законодательное собрание Петербурга, она намерена собирать подписи, чтобы зарегистрироваться как самовыдвиженец.

В Северной столице возбуждено два уголовных дела по статье о перекрытии дорог (ст. 267 УК) — по следам акции 23 января и после акции 31 января.

Аналогичное дело возбуждено и в Москве. Пока единственный фигурант Глеб Марьясов, член Либертарианской партии России.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

f0ntan
Судя по названию ее партии, она одновременно и либерал, и консерватор
RemyMartin
Конспирацией пренебрегать не стоит.
BrotherRabbit
Какая неожиданность.
Надо же, кто бы мог подумать.
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