К либертарианке, решившей участвовать в выборах в ЗакС Петербурга, пришли из уголовного розыска

В Петербурге задержали активистку Либертарианской партии Марину Мацапулину. Как рассказали «Фонтанке» её соратники, к ней в квартиру в центре города с утра 16 июня постучались сотрудники уголовного розыска Москвы.



«Её доставили в 76-й отдел полиции для допроса по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК) в качестве свидетеля», — отметили в Либертарианской партии.



Несколько дней назад девушка заявила, что пойдёт на выборы в Законодательное собрание Петербурга, она намерена собирать подписи, чтобы зарегистрироваться как самовыдвиженец.

