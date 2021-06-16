К либертарианке, решившей участвовать в выборах в ЗакС Петербурга, пришли из уголовного розыска

В Петербурге задержали активистку Либертарианской партии Марину Мацапулину. Как рассказали «Фонтанке» её соратники, к ней в квартиру в центре города с утра 16 июня постучались сотрудники уголовного розыска Москвы.
«Её доставили в 76-й отдел полиции для допроса по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК) в качестве свидетеля», — отметили в Либертарианской партии.
Несколько дней назад девушка заявила, что пойдёт на выборы в Законодательное собрание Петербурга, она намерена собирать подписи, чтобы зарегистрироваться как самовыдвиженец.
В Северной столице возбуждено два уголовных дела по статье о перекрытии дорог (ст. 267 УК) — по следам акции 23 января и после акции 31 января.
Аналогичное дело возбуждено и в Москве. Пока единственный фигурант Глеб Марьясов, член Либертарианской партии России.