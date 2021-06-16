Доля эскроу-проектов за год выросла в три раза

За прошедший год доля эскроу-проектов на первичном рынке жилья выросла в три раза — с 15 до 44 процентов. По словам генерального директора «Петербургской Недвижимости» Олега Пашина, переход на эскроу стал одним из ключевых факторов, повлиявших на рынок первичного жилья наравне с пандемией, льготной ипотекой, сокращением предложения и ростом цен.



Так, переход на эскроу поменял стратегию застройщиков, уточнил эксперт. Ранее большой объем квартир реализовали на старте строительства по более низким ценам для привлечения дольщиков. При использовании новой схемы финансирования девелоперы планируют продажи более равномерными темпами, сохраняя объем предложения и на высокой стадии готовности объектов.

