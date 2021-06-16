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Большегруз-растеряша устроил небольшой транспортный коллапс на Гутуевском мосту и набережной Обводного канала

Тягач уехал, а прицеп остался на Гутуевском мосту в Петербурге

Потерявший прицеп грузовик собрал почти километровую пробку в Адмиралтейском районе Петербурга днем 16 июня. Как тягач чуть не уехал без контейнера, засняла камера видеонаблюдения.

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На Гутуевском мосту через Екатерингофку в направлении от набережной Обводного канала к Двинской улице грузовик на ходу потерял прицеп. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как большегруз вместе со всеми стоит на мосту, видимо, в ожидании зеленого сигнала светофора, затем трогается с места, а через пару метров прицеп отсоединяется от тягача и останавливается, уткнувшись передней частью в асфальт. Водитель тут же замечает неладное и тоже тормозит.

«Фонтанка»

В результате поломавшийся большегруз перегородил левый ряд в сторону Двинской, из-за чего собралась пробка и на мосту, и на набережной Обводного. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотный затор тянется от 148-го дома по набережной.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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