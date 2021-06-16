Тренерский штаб сборной России назвал состав на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Финляндией, который пройдёт 16 июня на «Санкт-Петербург Арене» в Петербурге.
С первых минут на поле выйдут: Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Игорь Дивеев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артём Дзюба.
В запасе остались: Юрий Дюпин, Антон Шунин, Роман Евгеньев, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев, Денис Черышев, Даниил Фомин, Рифат Жемалетдинов, Денис Макаров, Максим Мухин, Александр Соболев, Антон Заболотный.
Вперёд, Россия, мы с тобой! 🇷🇺#НашиПарни на матч с финнами выйдут в следующем составе 📋— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Напомним, что в первом туре сборная России проиграла Бельгии 0:3. Теперь россиянам обязательно надо обыгрывать Финляндию для продолжения борьбы за плей-офф.