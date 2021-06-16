FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
71.83р87.21р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Черчесов назвал состав на судьбоносный матч с Финляндией на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России назвал состав на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Финляндией, который пройдёт 16 июня на «Санкт-Петербург Арене» в Петербурге.

С первых минут на поле выйдут: Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Игорь Дивеев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артём Дзюба.

В запасе остались: Юрий Дюпин, Антон Шунин, Роман Евгеньев, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев, Денис Черышев, Даниил Фомин, Рифат Жемалетдинов, Денис Макаров, Максим Мухин, Александр Соболев, Антон Заболотный.

Напомним, что в первом туре сборная России проиграла Бельгии 0:3. Теперь россиянам обязательно надо обыгрывать Финляндию для продолжения борьбы за плей-офф.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний