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Петербуржец погиб под колёсами поезда в Петродворце

Житель города получил несовместимые с жизнью травмы в Петродворцовом районе Петербурга. Погибший не заметил приближающегося поезда.

Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции по СЗФО 16 июня, накануне в дежурную часть поступило сообщение о травмировании мужчины на перегоне Стрельна – Новый Петергоф.

«Пострадавшим оказался 48-летний житель Петербурга, который предпринял попытку перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Приближающийся электропоезд мужчина не заметил. Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

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