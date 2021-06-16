Петербуржец погиб под колёсами поезда в Петродворце

Житель города получил несовместимые с жизнью травмы в Петродворцовом районе Петербурга. Погибший не заметил приближающегося поезда.



Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции по СЗФО 16 июня, накануне в дежурную часть поступило сообщение о травмировании мужчины на перегоне Стрельна – Новый Петергоф.



«Пострадавшим оказался 48-летний житель Петербурга, который предпринял попытку перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Приближающийся электропоезд мужчина не заметил. Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — сообщили в пресс-службе ведомства.

