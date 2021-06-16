автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Лица многих фанатов раскрашены в цвета национальных флагов, однако некоторые подготовились более креативно. Так, например, один из финнов был замечен в маске совы, а российский фанат нарядился персонажем из шоу «Деревня дураков».

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Также некоторые болельщики намерены пройти организованной группой к стадиону от ресторана «Alpenhaus». Старт колонны назначен на 15:00. Финны, однако, указанного времени не дождались и ушли раньше.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ранее сообщалось, что в общей сложности на игре ожидается около трех тысяч финнов, что в несколько раз больше, чем было бельгийцев перед матчем со сборной России в первом туре.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Матч Россия — Финляндия стартует в 16:00. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф российской команде нужна победа в сегодняшней игре.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





