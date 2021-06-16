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Весёлые финны и «деревня дураков». Показываем, как болельщики веселятся перед самым важным матчем для сборной России

Российские и финские болельщики собираются на игру Евро-2020 в Петербурге

Болельщики футбольных сборных России и Финляндии постепенно подтягиваются к стадиону. На пути к нему они поют песни и скандируют кричалки.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Лица многих фанатов раскрашены в цвета национальных флагов, однако некоторые подготовились более креативно. Так, например, один из финнов был замечен в маске совы, а российский фанат нарядился персонажем из шоу «Деревня дураков».

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Также некоторые болельщики намерены пройти организованной группой к стадиону от ресторана «Alpenhaus». Старт колонны назначен на 15:00. Финны, однако, указанного времени не дождались и ушли раньше.

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Ранее сообщалось, что в общей сложности на игре ожидается около трех тысяч финнов, что в несколько раз больше, чем было бельгийцев перед матчем со сборной России в первом туре.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Матч Россия — Финляндия стартует в 16:00. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф российской команде нужна победа в сегодняшней игре.

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автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

fonbaronn
Ну не умеют русские в футбол играть. А за доставленные нормальным людям пробки ненавижу футбол. Когда 22 миллионера бегают за одним мячом. Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало.
maarks1909
Из за нескольких сотен клоунов - тысячи в пробках будут стоять?! Нет Такой Футбол нам….))))
Cвифт
.... я же говорил, что Венера зря переживала .... пьянка уже началась.
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