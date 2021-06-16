Кортеж президента России проехал по улицам Женевы и припарковался у виллы Ла Гранж, где состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает с места событий.



Переговоры должны начаться 16 июня в 14:35 по московскому времени. Борт российского президента приземлился в аэропорту Женевы около 13:30. В14:00 кортеж президента встречали на городских улицах.



«Необычайно пунктуально», — прокомментировал корреспондент немецкой газеты Die Welt.