Кортеж президента России проехал по улицам Женевы и припарковался у виллы Ла Гранж, где состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает с места событий.
Переговоры должны начаться 16 июня в 14:35 по московскому времени. Борт российского президента приземлился в аэропорту Женевы около 13:30. В14:00 кортеж президента встречали на городских улицах.
«Необычайно пунктуально», — прокомментировал корреспондент немецкой газеты Die Welt.
Ungewöhnlich pünktlich: Wladimir #Putin vor Gipfel-Villa La Grange in #Genf eingetroffen. Joe Biden will folgen. Schweizer Präsident schon zugegen. #GenevaSummit2021 🇺🇸🇷🇺Mehr live auf @welt pic.twitter.com/yZuzQ2nTiw— daniel.sturm (@SturmDaniel) June 16, 2021
Американский президент прибыл в Женеву накануне. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию встречи лидеров двух государств.