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На саммите в Женеве Владимир Путин продемонстрировал королевский этикет

Кортеж президента России проехал по улицам Женевы и припарковался у виллы Ла Гранж, где состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает с места событий.

Переговоры должны начаться 16 июня в 14:35 по московскому времени. Борт российского президента приземлился в аэропорту Женевы около 13:30. В14:00 кортеж президента встречали на городских улицах.

«Необычайно пунктуально», — прокомментировал корреспондент немецкой газеты Die Welt.

Американский президент прибыл в Женеву накануне. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию встречи лидеров двух государств.

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Комментарии (12)

Софокл Аристархович
Хоть кому-то повезло - без пробок добрался! От всей души радуюсь счастливчику :)
baddancer
Владимир Путин предложил Джо Байдену обкашлять некоторые вопросики.
chip1
Вовремя приехал на встречу, вот это сенсация)
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