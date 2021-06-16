ЗакС в первом чтении утвердил закон об исполнении бюджета за 2020 год

За 2020 год город выполнил бюджет по доходам на 104,8%, рассказал в вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов в Мариинском дворце 16 июня. Законопроект об исполнении бюджета за прошлый год на заседании парламента утвердили в первом чтении.



Чиновник отметил, что город изначально был вынужден консервативно подойти к оценке рисков и ждал падения доходов на уровне 11%. Однако этот негативный прогноз не оправдался.



За год в городской бюджет поступили доходы в размере 670 млрд 691 млн рублей, исполнение составило 104,8%. Исполнение расходной части — 98,5%, или 710, 3 млрд рублей.

