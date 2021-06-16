Глава МИД Финляндии «Фонтанке»: Предсказать результат матча сложнее, чем ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел Финляндии заявил, что постарается найти время для матча Россия — Финляндия.



«Этот вопрос [про результат мачта Россия — Финляндия] сложнее, чем [вопрос про] коронавирус. <...> Я надеюсь на лучшее для финской команды сегодня. Это мечта многих поколений», — заявил 16 июня Пекка Хаависто на вопрос корреспондента «Фонтанки» о результате игры.

По его словам, у него очень напряженный график, в котором он постарается найти время для игры. Министр иностранных дел соседней страны рассказал, что смотрел встречу своей команды с Данией. Он рад, что датский игрок Кристиан Эриксен выжил.

