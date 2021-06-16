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Летним блокбастером Русского музея станет выставка Ивана Шишкина

Монографическая выставка работ Ивана Шишкина из собрания Русского музея обещает фокус на графическом наследии художника — в музее хранится порядка 1,4 тыс. листов графики. В фондах много работ, исполненных в разных техниках: графитным карандашом и пером, углем, кистью. На экспозиции будет ранний автопортрет художника, пейзажи его родной Елабуги, офорты и литографии, десятки малоизвестных картин и этюдов.

И. И. Шишкин. Папоротники. 1885
И. И. Шишкин. Папоротники. 1885Фото: rusmuseum.ru
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Шишкина (1832 — 1898) называют «лесным богатырем» и «русским дюссельдорфцем» — художник считается представителем дюссельдорфской школы. Его полотна всегда узнаваемы — чуть суховатая фактура, но почти натуралистический интерес к натуре, как будто художнику естествознание важно не меньше, чем живопись. На выставке в Корпусе Бенуа можно будет сопоставить подготовительные работы с готовыми композициями.

Выставка «Иван Иванович Шишкин. 1832–1898» пройдёт в Корпусе Бенуа Русского музея с 23 июня по 30 августа.

6+

Анастасия Семенович

И. И. Шишкин. Папоротники. 1885
И. И. Шишкин. Папоротники. 1885Фото: rusmuseum.ru

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