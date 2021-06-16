В сообществе «Признавашки» в социальной сети «ВКонтакте» 16 июня появилось видео того, как трое мужчин решили около двух ночи посетить заведение «Камелот» в Невском районе.

Пройти дальше порога мужчины не смогли: кафе было закрыто.



Один из них впал в неистовство и решил сорвать злость на статуе тигра, которая несколько лет стоит рядом со входом в заведение. Он уперся ногами в постамент и дернул несколько раз, после чего упал вместе с головой хищника.



Как рассказали «Фонтанке» в самом кафе, статую тигра руководство «Камелота» заказало около семи лет назад. Заплатили за «Шер-Хана» 45 тысяч, и до этой ночи с ним все было в порядке, посетители не пытались его испортить.

