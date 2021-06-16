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Петербургский Шер-Хан не пережил встречу с загулявшим Маугли

В Петербурге ищут мужчину, который отломал статуе тигра у кафе голову

Петербургское кафе «Камелот» лишилось своего оберега — статуи тигра, установленной на входе. Семь лет «Шер-Хан» стоял нетронутым, пока заведение не посетили трое запоздавших клиентов.

В сообществе «Признавашки» в социальной сети «ВКонтакте» 16 июня появилось видео того, как трое мужчин решили около двух ночи посетить заведение «Камелот» в Невском районе.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

Пройти дальше порога мужчины не смогли: кафе было закрыто.

Один из них впал в неистовство и решил сорвать злость на статуе тигра, которая несколько лет стоит рядом со входом в заведение. Он уперся ногами в постамент и дернул несколько раз, после чего упал вместе с головой хищника.

Как рассказали «Фонтанке» в самом кафе, статую тигра руководство «Камелота» заказало около семи лет назад. Заплатили за «Шер-Хана» 45 тысяч, и до этой ночи с ним все было в порядке, посетители не пытались его испортить.

Сейчас администрация заведения думает о том, чтобы обратиться в полицию с заявлением о причиненном ущербе.

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Комментарии (3)

ppky0323
"Эх, молодость, членом туда, членом сюда..."
Сергей Федоров
Семь лет назад это было 1100 евро. Надо найти придурка.
hal9000
Еще чуть чуть и сломал бы поясницу..хотяя наверно всетаки там уже нарушены позвонки..просто по пьяни ничего не почувствовал..в травму в любом случае пойдет попозже..)
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