Белорусские следователи взялись за Дурова. От основателя Telegram требуют объяснений после протестов

«С целью оказания психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей вышеуказанных профессий», — цитирует 16 июня заявление белорусских следователей «Белта».



Следственный комитет соседней страны обратил внимание на пост в Telegram-канале «Павел Дуров», где говорилось о блокировке выложенной в Сеть личной информации силовиков и участников протеста, а также о недопустимости агрессивной риторики в их адрес. Белорусские следователи указали, что такие же «деструктивные Telegram-каналы» свободно действовали и в их республике. От основателя мессенджера ждут «объективной оценки».

