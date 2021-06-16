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Белорусские следователи взялись за Дурова. От основателя Telegram требуют объяснений после протестов

СК Белоруссии запросил Дурова по поводу действий Telegram во время акций

«С целью оказания психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей вышеуказанных профессий», — цитирует 16 июня заявление белорусских следователей «Белта».

Следственный комитет соседней страны обратил внимание на пост в Telegram-канале «Павел Дуров», где говорилось о блокировке выложенной в Сеть личной информации силовиков и участников протеста, а также о недопустимости агрессивной риторики в их адрес. Белорусские следователи указали, что такие же «деструктивные Telegram-каналы» свободно действовали и в их республике. От основателя мессенджера ждут «объективной оценки».

Протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года, после того как действующий глава страны Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги голосования. В первые дни акции вылились в столкновения протестующих с правоохранительными органами.

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Комментарии (4)

aaignat
Пущай ждут ответа, вечно
rumet
белорусские следователи присоединились к агонии картофельного фюрера.. и как они будут сажать лайнер с дуровым? истребителями, высланными на перехват в Дубаи?
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