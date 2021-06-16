Владимир Путин вылетел в Швейцарию на встречу с Байденом

Самолет Владимира Путина взял курс на Швейцарию, где пройдет встреча с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал «Вести» 16 июня.
Джо Байден прибыл в Женеву накануне. У трапа его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен.
Переговоры президентов США и России на вилле Ла Гранж будут состоять из узкой и двух расширенных частей с перерывом на чай-кофе. Стороны намерены обсудить «практически все темы», которые волнуют РФ и США, в частности кибербезопасность, Арктику и климатические вопросы.
«Фонтанка» следит за происходящим в режиме прямой трансляции.