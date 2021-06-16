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Владимир Путин вылетел в Швейцарию на встречу с Байденом

Самолет Владимира Путина взял курс на Швейцарию, где пройдет встреча с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал «Вести» 16 июня.

Джо Байден прибыл в Женеву накануне. У трапа его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен.

Переговоры президентов США и России на вилле Ла Гранж будут состоять из узкой и двух расширенных частей с перерывом на чай-кофе. Стороны намерены обсудить «практически все темы», которые волнуют РФ и США, в частности кибербезопасность, Арктику и климатические вопросы.

«Фонтанка» следит за происходящим в режиме прямой трансляции.

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Комментарии (7)

Cashmare
кружку свою дома не забыл для чай-кофе? а то мало ли чё
SNOW
Наконец-то нашему самолюбие потешили, позвали. А то все только обзывают и игнорируют.
ppky0323
А вдруг, где-нибудь, самолет заставят сесть при помощи истребителя...
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