Госдума ужесточила требования к выдаче потребительских кредитов

Теперь заключение и исполнение договора займа нельзя обуславливать необходимостью приобретения дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами. Если при предоставлении потребкредита заемщику предлагается услуга за отдельную плату, условия оказания такой услуги должны предусматривать её стоимость, право заемщика на отказ в течение 14 календарных дней со дня выражения согласия, право заемщика на возврат денежных средств, уплаченных третьему лицу за оказание такой услуги.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заёмщиков. Об этом 16 июня сообщает ТАСС.

Закон содержит нормы, запрещающие включать в договор потребительского кредита условия, по которым заёмщик обязуется хранить на счёте неснижаемый остаток средств или сумму, достаточную для погашения платежа, предусмотренного договором, в день, который не является днём совершения очередного платежа.



Уточняется и порядок расчёта полной стоимости потребительского кредита, а также расчёта предельного размера неустойки за неисполнение обязательств по договору — она не может превышать 20% от суммы просроченной задолженности.



Законом закрепляется единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Исключается возможность навязывания условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей (по кредитным договорам на срок больше года).



Также по закону заёмщик имеет право на досрочный возврат части суммы потребительского кредита без уведомления кредитора в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита с уплатой процентов за фактический срок кредитования. До принятия закона заёмщик может возвращать досрочно только всю сумму займа, а не её часть, уточняет ТАСС.

