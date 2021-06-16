В России могут появиться «не запрещенные законом» фильмы для взрослых. Госуслуги докажут возраст

Научно-технический центр, который находится в подчинении Роскомнадзора, подготовил рекомендации по регулированию фильмов для взрослых в России.



«Они предложили разделить порнографию на два типа: "не запрещенная законом" и "незаконная"», — сообщает 16 июня «Коммерсантъ».



К «не запрещенным законом» фильмам будут относиться «натуралистические изображения <...> с участием совершеннолетних людей с их согласия». Запретить предлагают детскую порнографию и «явно оскорбительную».



В центре предложили ввести возрастной ценз. Доказать возраст можно будет через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.

