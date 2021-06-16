В России могут появиться «не запрещенные законом» фильмы для взрослых. Госуслуги докажут возраст

Научно-технический центр, который находится в подчинении Роскомнадзора, подготовил рекомендации по регулированию фильмов для взрослых в России.
«Они предложили разделить порнографию на два типа: "не запрещенная законом" и "незаконная"», — сообщает 16 июня «Коммерсантъ».
К «не запрещенным законом» фильмам будут относиться «натуралистические изображения <...> с участием совершеннолетних людей с их согласия». Запретить предлагают детскую порнографию и «явно оскорбительную».
В центре предложили ввести возрастной ценз. Доказать возраст можно будет через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.
Специалисты также считают целесообразным фильтрацию фильмов для взрослых на сетях операторов в учебных заведениях и детских садах.