Департамент здравоохранения Москвы опроверг смерть в Коммунарке следователя по делу ЮКОСа

Бывший начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко не проходил лечение в инфекционной больнице в Коммунарке. Об этом утром 16 июня сообщили в департаменте здравоохранения столицы.



Напомним, ранее актер Станислав Садальский в своем Instagram сообщил, что его друг, бывший следователь по делу ЮКОСа Владимир Лысейко скончался в Коммунарке от коронавируса после первого укола «Спутником V». «Данный пациент не проходил лечение в больнице в Коммунарке. Также сообщаем, что ни одного случая смерти вследствие проведения вакцинации в московских больницах не зафиксировано», — подчеркнули московские чиновники. Смерть Лысейко накануне также подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн, однако он о причинах не сказал ничего. Источники ТАСС говорили, что Лысейко умер от «осложнений из-за COVID-19», но не уточняли, где именно.