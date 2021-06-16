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Департамент здравоохранения Москвы опроверг смерть в Коммунарке следователя по делу ЮКОСа

Бывший начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко не проходил лечение в инфекционной больнице в Коммунарке. Об этом утром 16 июня сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Напомним, ранее актер Станислав Садальский в своем Instagram сообщил, что его друг, бывший следователь по делу ЮКОСа Владимир Лысейко скончался в Коммунарке от коронавируса после первого укола «Спутником V». «Данный пациент не проходил лечение в больнице в Коммунарке. Также сообщаем, что ни одного случая смерти вследствие проведения вакцинации в московских больницах не зафиксировано», — подчеркнули московские чиновники. Смерть Лысейко накануне также подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн, однако он о причинах не сказал ничего. Источники ТАСС говорили, что Лысейко умер от «осложнений из-за COVID-19», но не уточняли, где именно.

Владимир Лысейко работал следователем по особо важным делам Генпрокуратуры с советских времен. Под его руководством расследовали первое дело экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и соучредителя банка «Менатеп» Платона Лебедева. Был уволен из прокуратуры в сентябре 2006 года.

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Комментарии (8)

Гоша Куц
Ну хоть какая-то хорошая новость за сегодня! А то к вечеру из каждого утюга только и будут вещать про победу над стариком Баденом нашего фюрера (он его наверное в первом раунде прям на лопатки уложит).
Cashmare
так он и не проходил лечение, просто лежал, а потом умер
265947515
Так он не умер? Или умер но не там?
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