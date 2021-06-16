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В Петербурге Смольный закрыл ресторан на Садовой за несоблюдение ковидных мер

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и правоохранительных органов провел коронавирусный рейд в центре Петербурга. Проверке подверглись 35 магазинов, кафе и предприятий сферы услуг.

В отношении 17 предприятий составлены протоколы для дальнейшего привлечения к административной ответственности. Их уличили в отсутствии QR-кода, масок у сотрудников и посетителей, а также разметки для соблюдения дистанции.

Также остановлена работа ресторана Delmar на Садовой улице. В нем персонал работал частично без СИЗ, отсутствовали разметка и санитайзеры, не осуществлялась термометрия при входе, не соблюдалась 1,5-метровая дистанция между столами, посетители заведения курили кальян.

По результатам проверки принято решение о временном запрете деятельности организации, вход в ресторан опечатан. За нарушение предприятию грозит штраф.

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Комментарии (3)

Rufus
А на прошедшем 12.06 в Мск концерте все меры были, разумеется, соблюдены. Равно как соблюдаются в фан-зонах. И будут соблюдаться на "Алых парусах".
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