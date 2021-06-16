В Петербурге из законов исключили понятие «потребительской корзины»

В результате изменения методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума из регионального законодательства исключили понятие потребительской корзины. Соответствующий законопроект 16 июня парламент Петербурга одобрил в третьем чтении. Документ ушел на подписание губернатору.
Изменения приводят городское законодательство в соответствие в федеральным. С начала 2021 года прожиточный минимум определяется как часть медианного среднедушевого дохода (44,2 %), а минимальный размер оплаты труда — на уровне 43 %. До этого оба значения рассчитывались исходя из стоимости потребкорзины.
Соответственно, инициатива упраздняет закон «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге».