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В Петербурге из законов исключили понятие «потребительской корзины»

В результате изменения методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума из регионального законодательства исключили понятие потребительской корзины. Соответствующий законопроект 16 июня парламент Петербурга одобрил в третьем чтении. Документ ушел на подписание губернатору.

Изменения приводят городское законодательство в соответствие в федеральным. С начала 2021 года прожиточный минимум определяется как часть медианного среднедушевого дохода (44,2 %), а минимальный размер оплаты труда — на уровне 43 %. До этого оба значения рассчитывались исходя из стоимости потребкорзины.

Соответственно, инициатива упраздняет закон «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге».

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Комментарии (16)

pulkovoserg
Только в этой стране есть понятия потребительской корзины , возраста дожития и т.д. На башку свою чинушью наденьте свои корзины и полиэтиленом замотайте. Туда вам всем дорога!!!!
Милая +
Нашли таки способ борьбы с бедностью? Нет теперь потребительской корзины, в которой что-то ещё оставалось. Зато есть как бы "средняя температура по больнице".
sergeyo_r
Просто убрали зависимость от цен.
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