В Новосибирске арестован владелец АГЗС «Еврогаз», на которой 14 июня произошел взрыв.
Как сообщает NGS, решение об аресте Романа Гармидера, задержанного накануне, вынес 16 июня Центральный районный суд. «Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК Российской Федерации по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гармидера Р. И.», — отметили в суде.
Гармидер проведёт в СИЗО два месяца — до 14 августа 2021 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
15 июня был задержан также инженер автозаправки.
По данным издания, в больнице остается 16 пострадавших, в реанимации остаются шесть человек. Одного перевели из реанимации в ожоговое отделение. «Также вчера одного пациента выписали из ожогового отделения. Сейчас в реанимации 6 человек, в отделении — 10», — сообщили в пресс-службе областной больницы.