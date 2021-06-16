Как сообщает NGS , решение об аресте Романа Гармидера, задержанного накануне, вынес 16 июня Центральный районный суд. «Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК Российской Федерации по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гармидера Р. И.», — отметили в суде.

Гармидер проведёт в СИЗО два месяца — до 14 августа 2021 года. Постановление пока не вступило в законную силу.



15 июня был задержан также инженер автозаправки.



По данным издания, в больнице остается 16 пострадавших, в реанимации остаются шесть человек. Одного перевели из реанимации в ожоговое отделение. «Также вчера одного пациента выписали из ожогового отделения. Сейчас в реанимации 6 человек, в отделении — 10», — сообщили в пресс-службе областной больницы.