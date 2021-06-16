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Владелец новосибирской заправки, которая горела и взрывалась, арестован

В Новосибирске арестован владелец АГЗС «Еврогаз», на которой 14 июня произошел взрыв.

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Как сообщает NGS, решение об аресте Романа Гармидера, задержанного накануне, вынес 16 июня Центральный районный суд. «Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК Российской Федерации по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гармидера Р. И.», — отметили в суде.

Гармидер проведёт в СИЗО два месяца — до 14 августа 2021 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

15 июня был задержан также инженер автозаправки.

По данным издания, в больнице остается 16 пострадавших, в реанимации остаются шесть человек. Одного перевели из реанимации в ожоговое отделение. «Также вчера одного пациента выписали из ожогового отделения. Сейчас в реанимации 6 человек, в отделении — 10», — сообщили в пресс-службе областной больницы.

На АЗС «Еврогаз» в Октябрьском районе Новосибирска вечером 14 июня произошёл пожар. Представитель компании рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. Один грузовик и одна машина с топливом сгорели. По данным МЧС, причиной стало незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Огонь охватил 800 кв. м, взрывались резервуары с жидким топливом. Пострадали 35 человек, среди них есть ребенок. Госпитализированы 20 человек, у большинства ожоги. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело передано в центральный аппарат СК. Прокуратура начала проверку.

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Комментарии (4)

PROM
какой-то наёмный водитель не выполнил инструкции, а посадили владельца бизнеса... и не факт, что водитель работал на него
265984735
А почему не арестовали руководителя и собственника транспортной компании, чей автобус недавно залез на столб? Или это «другое»?
alexpv
А в чем смысл сажать в тюрягу к уголовникам людей, попавших в подобного рода ситуации связанные с непредумышленными действиями?
Чем они общественно опасны? Это же не убийцы и насильники которых нужно изолировать от подельников, чтобы не сговорились и чтобы просто не сбежали.
Я конечно понимаю, что электорату нравится, когда предпринимателей и инженеров в тюрягу сажают, они при этом оргазм испытывают, но так по уму то для чего эти зверства над обычными людьми, никак и никогда не связанными с криминалом.
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