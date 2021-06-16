Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 16 июня, 37-летняя мать пришла в отдел с заявлением по пропаже 13-летней дочери Полины около 23 часов.

Девочка поссорилась с матерью и ушла из квартиры на улице Коллонтай. И до сих пор не вернулась.



Полина была одета в черные спортивные штаны с широкими белыми лампасами, черную футболку, бело-розовые кроссовки, с собой у нее была сумка через плечо с принтом коровы. На вид ей 13 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые ниже плеч.

