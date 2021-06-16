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Йельские учёные проверили, как простуда защищает от коронавируса

Учёные из Йельского университета (США) выяснили, что защитить человека от COVID-19 может простуда.

Как пишет 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail, по оценкам исследователей, вызывающий простуду риновирус активирует у человека такой иммунный ответ, который может предотвратить заражение ковидом на самых ранних стадиях.

Такие данные были получены в результате эксперимента. В лаборатории вырастили ткань дыхательных путей, заразили её риновирусом, а после — SARS-CoV-2. После контакта с риновирусом иммунная система активизировалась и, столкнувшись с коронавирусом, остановила его распространение.

Результаты исследования, по мнению учёных, помогут найти более эффективные способы лечения COVID-19.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
А как цианистый калий защищает от вируса?
Полагаю, что защитит, вирус не успеет ...
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