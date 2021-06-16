Йельские учёные проверили, как простуда защищает от коронавируса

Учёные из Йельского университета (США) выяснили, что защитить человека от COVID-19 может простуда.



Как пишет 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail, по оценкам исследователей, вызывающий простуду риновирус активирует у человека такой иммунный ответ, который может предотвратить заражение ковидом на самых ранних стадиях.



Такие данные были получены в результате эксперимента. В лаборатории вырастили ткань дыхательных путей, заразили её риновирусом, а после — SARS-CoV-2. После контакта с риновирусом иммунная система активизировалась и, столкнувшись с коронавирусом, остановила его распространение.

