Йельские учёные проверили, как простуда защищает от коронавируса

Учёные из Йельского университета (США) выяснили, что защитить человека от COVID-19 может простуда.
Как пишет 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail, по оценкам исследователей, вызывающий простуду риновирус активирует у человека такой иммунный ответ, который может предотвратить заражение ковидом на самых ранних стадиях.
Такие данные были получены в результате эксперимента. В лаборатории вырастили ткань дыхательных путей, заразили её риновирусом, а после — SARS-CoV-2. После контакта с риновирусом иммунная система активизировалась и, столкнувшись с коронавирусом, остановила его распространение.
Результаты исследования, по мнению учёных, помогут найти более эффективные способы лечения COVID-19.