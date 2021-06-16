Airbnb заплатила 7 миллионов долларов туристу, которого подкараулил в ванной человек с дубликатом ключей

Онлайн-площадка для поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb выплатила путешественнице из Австралии 7 миллионов долларов после того, как её изнасиловали в снятой квартире в Нью-Йорке.



Как сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на «Би-би-си», инцидент произошёл ещё в 2015 году. 24-летний мужчина сделал копию ключей от квартиры в Нью-Йорке, в ночь на Рождество спрятался в ванной, и когда женщина пришла домой, надругался над ней.



Узнав о происшествии, Airbnb выплатила пострадавшей компенсацию и помогла добраться до Нью-Йорка её матери. Но при этом сервис не стал менять правила касательно количества ключей от квартир.

