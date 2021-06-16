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Из-за парашютиста на матче Евро несколько людей попали в больницу

Несколько человек получили травмы, когда перед началом матча Евро-2020 между командами Франции и Германии в Мюнхене на поле приземлился парашютист. Посадка не была санкционирована.

Как сообщает 16 июня ТАСС, в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали эту акцию безрассудной. «В результате этого акта, который мог иметь серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько человек получили травмы, они сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры», — подчёркивается в сообщении УЕФА.

Парашют был украшен лозунгом против загрязнения окружающей среды. «УЕФА и его партнеры полностью привержены обеспечению устойчивого развития турнира, было реализовано множество инициатив по компенсации выбросов углерода. К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча, но несколько человек получили травмы», — отмечается в релизе.

«Фонтанка» показывала видеозапись посадки. Матч в Мюнхене состоялся. Французы выиграли со счётом 1:0.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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