Из-за парашютиста на матче Евро несколько людей попали в больницу

Несколько человек получили травмы, когда перед началом матча Евро-2020 между командами Франции и Германии в Мюнхене на поле приземлился парашютист. Посадка не была санкционирована.



Как сообщает 16 июня ТАСС, в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали эту акцию безрассудной. «В результате этого акта, который мог иметь серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько человек получили травмы, они сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры», — подчёркивается в сообщении УЕФА.

