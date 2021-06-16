Артист Аскольд Запашный собирается выдвигаться в Госдуму

Художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный намерен баллотироваться в Государственную думу.
Как сообщает 16 июня ТАСС, он планирует избираться от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии. «Аскольд Запашный будет одномандатником по Удмуртии», — рассказал агентству источник, близкий к руководству партии.
Официально об участии артиста в кампании по выборам в Госдуму, по данным агентства, объявят на учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия»