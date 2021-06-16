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Артист Аскольд Запашный собирается выдвигаться в Госдуму

Художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный намерен баллотироваться в Государственную думу.

Как сообщает 16 июня ТАСС, он планирует избираться от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии. «Аскольд Запашный будет одномандатником по Удмуртии», — рассказал агентству источник, близкий к руководству партии.

Официально об участии артиста в кампании по выборам в Госдуму, по данным агентства, объявят на учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия» 18 июня в Тюмени.

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Комментарии (11)

Rovesnik_Kommunizma
Сбежит Аскольд обратно к своим безобидным, милым тиграм.
***_555
Госдурка и так цирк. Там таким и место.
Спикуль
Какое население-такая и дума. И наоборот. Кто такой Гуриев- 1 процент знает. Кто такой валуев-99 процентов.
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