Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный, в прибрежных районах Финского залива местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составляла 12–14 градусов, днем она повысится до 19–21. Атмосферное давление будет повышаться.



Сегодняшняя температура — обычная для середины июня. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от 10 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 16 июня выдалось в 1963 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4, а самое тёплое — в 1977 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».

