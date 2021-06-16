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Пауза перед прыжком в жару: ещё немного, и в Петербурге будет 29 градусов

В Петербурге в среду ожидается 19–21 градус, солнечно

В среду, 16 июня, в Северной столице относительно прохладно. Успейте насладиться этой погодой, потому что уже завтра температура начнёт резво разгоняться, и к пятнице ожидается 28–29 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный, в прибрежных районах Финского залива местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составляла 12–14 градусов, днем она повысится до 19–21. Атмосферное давление будет повышаться.

Сегодняшняя температура — обычная для середины июня. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от 10 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 16 июня выдалось в 1963 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4, а самое тёплое — в 1977 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».

17 и 18 июня будет малооблачно и без осадков. И если завтра синоптики обещают 23–25 градусов, то в пятницу — уже 27–29.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

Alexie
Хорошо, скоро погреемся
260965961
Не зима, а осень. Зимой тротуары в Петербурге не убираются, ходить невозможно по улицам.
DIMA_PITER
Скорей бы зима.
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