Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный, в прибрежных районах Финского залива местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составляла 12–14 градусов, днем она повысится до 19–21. Атмосферное давление будет повышаться.
Сегодняшняя температура — обычная для середины июня. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от 10 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное
17 и 18 июня будет малооблачно и без осадков. И если завтра синоптики обещают 23–25 градусов, то в пятницу — уже 27–29.