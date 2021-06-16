11-летний Данил Будников из Красноярска получил возможность вынести мяч перед игрой сборных Бельгии и Финляндии. Такой чести мальчик удостоился, выиграв в конкурсе на самое креативное набивание мяча. Матч пройдет 21 июня на «Санкт-Петербург Арене».



Как рассказал 15 июня NGS24.RU папа Данила Дмитрий, они отправили на конкурс несколько роликов, а 21 мая узнали, что победили. И это неудивительно, ведь в прошлом году школьник стал чемпионом города по набиванию мяча. В Петербург Данил полетит вместе с папой — им оплатят перелет и проживание в гостинице. Саму игру сибиряки, конечно же, тоже смогут посмотреть.