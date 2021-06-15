В Коммунарке от коронавируса скончался следователь по делу ЮКОСа

Бывший начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко скончался в инфекционной больнице в Коммунарке. Об этом в Instagram сообщил его друг, актер Станислав Садальский.



«Вчера умер от коронавируса в «легендарной Коммунарке» после первого укола вакциной «Спутник V», — написал Садальский. ТАСС уточняет со ссылкой на источник, что причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19.



Владимир Лысейко работал следователем по особо важным делам Генпрокуратуры с советских времен. Под его руководством расследовали первое дело экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и соучредителя банка «Менатеп» Платона Лебедева. Был уволен из прокуратуры в сентябре 2006 года.

