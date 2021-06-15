FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +22
71.83р87.21р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

В Коммунарке от коронавируса скончался следователь по делу ЮКОСа

Бывший начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко скончался в инфекционной больнице в Коммунарке. Об этом в Instagram сообщил его друг, актер Станислав Садальский.

«Вчера умер от коронавируса в «легендарной Коммунарке» после первого укола вакциной «Спутник V», — написал Садальский. ТАСС уточняет со ссылкой на источник, что причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19.

Владимир Лысейко работал следователем по особо важным делам Генпрокуратуры с советских времен. Под его руководством расследовали первое дело экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и соучредителя банка «Менатеп» Платона Лебедева. Был уволен из прокуратуры в сентябре 2006 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266089060
Надо было дома оставить. И лечить чаем с малиновым вареньем, как здесь меня один альтернативных недавно убеждал. Тогда бы выжил. Точняк
Kot Piter
Интересно, хоть кто-нибудь выскажет соболезнования?
syshsun
Кому верить,Садальскому?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний