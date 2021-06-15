Хорватский специалист Ивица Олич ушел с должности главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается вечером 15 июня на официальном сайте команды.
Причины разрыва контракта в сообщении не приводятся. «Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды», — приводятся на сайте ЦСКА слова самого Олича.
Отметим, 41-летний специалист возглавил ЦСКА в апреле этого года. Он успел провести девять матчей, причем в четырех команда победила, в четырех проиграла и один раз сыграла вничью. Сезон в Российской премьер-лиге ЦСКА завершил на шестом месте — впервые за 20 лет он остался без еврокубков.
Ивица Олич 8 июня прибыл в расположение сборной Хорватии — там он работал ассистентом главного тренера до прихода в ЦСКА. В московской команде исполняющим обязанности тренера назначен ветеран российского футбола — Алексей Березуцкий.