FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +22
71.83р87.21р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Без еврокубков и главного тренера. Ивица Олич ушел из ЦСКА, не проработав и полугода

Олич ушел из ЦСКА через два с половиной месяца после назначения на пост тренера

Хорватский специалист Ивица Олич ушел с должности главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается вечером 15 июня на официальном сайте команды.

Причины разрыва контракта в сообщении не приводятся. «Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды», — приводятся на сайте ЦСКА слова самого Олича.

Фото: с официального сайта ПФК ЦСКА
ПоделитьсяПоделиться

Отметим, 41-летний специалист возглавил ЦСКА в апреле этого года. Он успел провести девять матчей, причем в четырех команда победила, в четырех проиграла и один раз сыграла вничью. Сезон в Российской премьер-лиге ЦСКА завершил на шестом месте — впервые за 20 лет он остался без еврокубков.

Ивица Олич 8 июня прибыл в расположение сборной Хорватии — там он работал ассистентом главного тренера до прихода в ЦСКА. В московской команде исполняющим обязанности тренера назначен ветеран российского футбола — Алексей Березуцкий.

Фото: с официального сайта ПФК ЦСКА

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Wert
"Ходют кони над рекою..."
sektor7
Все закономерно.
Там Орешкин и ВЭБ. Гинер со старой командой ничего не решают уже
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний