Правительство России хочет запретить банкам передавать информацию о клиентах властям других стран

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который запрещает российским банкам передавать информацию о клиентах и их операциях по запросу «компетентных органов» других стран. Документ разработан в правительстве РФ и опубликован 15 июня на сайте нижней палаты парламента.
Предоставлять данные о клиентах банки смогут только если это предусмотрено российскими законами, а не зарубежными. О запросах иностранных властей финансовые организации должны будут в течение суток сообщить в Росфинмониторинг и Центробанк.
«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, официально в список «недружественных стран» российское правительство ранее включило США и Чехию.