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Правительство России хочет запретить банкам передавать информацию о клиентах властям других стран

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который запрещает российским банкам передавать информацию о клиентах и их операциях по запросу «компетентных органов» других стран. Документ разработан в правительстве РФ и опубликован 15 июня на сайте нижней палаты парламента.

Предоставлять данные о клиентах банки смогут только если это предусмотрено российскими законами, а не зарубежными. О запросах иностранных властей финансовые организации должны будут в течение суток сообщить в Росфинмониторинг и Центробанк.

«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, официально в список «недружественных стран» российское правительство ранее включило США и Чехию.

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Комментарии (8)

Kit.
Бред какой. А сейчас могут, что ли?

А тогда кому ещё, кроме "компетентных органов (что бы это ни значило) иностранных государств", банки сейчас могут раскрывать банковскую тайну *не* в порядке предусмотренном нормативными актами Российской Федерации?
mixrju
Давно пора запретить. Да только не получится: США как получали, так и будут получать все данные клиентов российских банков.
RemyMartin
А передавать мошенникам не хотят запретить?
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