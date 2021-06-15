Правительство России хочет запретить банкам передавать информацию о клиентах властям других стран

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который запрещает российским банкам передавать информацию о клиентах и их операциях по запросу «компетентных органов» других стран. Документ разработан в правительстве РФ и опубликован 15 июня на сайте нижней палаты парламента.



Предоставлять данные о клиентах банки смогут только если это предусмотрено российскими законами, а не зарубежными. О запросах иностранных властей финансовые организации должны будут в течение суток сообщить в Росфинмониторинг и Центробанк.

