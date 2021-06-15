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Московский полицейский уличён в вовлечении подростка в проституцию. Его будут судить, девушку отправят в психбольницу

Транспортный полицейский в Москве склонил несовершеннолетнюю к занятию проституцией

Сержанта полиции — начальника гаража в московском аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией. В отношении него начата служебная проверка, по результатам которой его уволят, а после привлекут к ответственности.

Как сообщили 15 июня в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, предварительно установлено, что в 2020 году экс-полицейский познакомился в социальной сети с несовершеннолетней девушкой. Во время виртуального общения, а в последствии и личных встреч, обвиняемый пообещал ей постоянные, быстрые и высокие денежные заработки за занятие проституцией, приискал клиентов, согласовав денежное вознаграждение за интимные услуги и организовывал её встречи с клиентами.

Свою вину бывший транспортный полицейский признал в полном объёме, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СКР.

По данным Baza, подозреваемому 27 лет, девушке на момент знакомства с ним было 16. Впоследствии о подработке мужчины узнали его же коллеги, и в итоге он стал фигурантом дела. Теперь ему грозит до 8 лет заключения, а пострадавшей от его действий — курс лечения в детской психиатрической клинике.

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
"девушке на момент знакомства с ним было 16"

- То б̶е̶н̶з̶и̶н проститутки, а то - дети!
Abu-Denis
Огорчили юную прелестницу. Ей сотрудничество с сержантом, наверное, больше нравилось, чем отдых в психиатрии. С рабочей койки перейти на больничную...
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