В семье краснокнижных орланов-белохвостов в Кургальском заказнике (Кингисеппский район Ленобласти) — пополнение. Строительство газопровода «Северный поток — 2» не помешало паре хищников вывести очередное потомство.
Как сообщает 15 июня 47news со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG, у пары орланов-белохвостов появились на свет два птенца. В выходные специалисты «Экопроекта» их осмотрели и окольцевали.
В сообщении отмечается, что с начала строительства «Северного потока — 2» пара обзаводится потомством уже во второй раз. В 2020 году орланы-белохвосты строили гнездо неподалёку от одной из установленных платформ и вывели двух птенцов. Чтобы не пугать пару, специалисты тогда уменьшили ширину газопровода и снизили уровень шума. Теперь же родители используют это место для отдыха от «крикливых птенцов».
В общей сложности в Кургальском заказнике сейчас живут три семьи орланов-белохвостов. Две из них уже обзавелись потомством в этом году.