FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Волочкова в суде будет оспаривать своё «несправедливое и незаконное» увольнение из Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова подала иск к руководству Большого театра. Об этом она сама сообщила 15 июня в Instagram.

«Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра», — написала Волочкова.

Балерина считает, что в 2003 году её уволили незаконно и несправедливо.

«Когда я узнала, что, оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала, сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость», — цитирует Волочкову Sputnik.

Ранее Анастасия Волочкова уже обращалась в суд по поводу отказа театра подписать с ней очередной годовой контракт, тогда суд встал на сторону балерины. Новый иск театр пока не получал, поэтому комментировать спор не стал.

Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003-м администрация Большого отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина начала сольную карьеру.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

RemyMartin
Дааа, давно она уже не ходит по большому…
Dimitry Antonov
Какой нелепый и/или тупой пиар!
Gilka
вспомнила бабка про первый поцелуй....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний