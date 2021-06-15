Волочкова в суде будет оспаривать своё «несправедливое и незаконное» увольнение из Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова подала иск к руководству Большого театра. Об этом она сама сообщила 15 июня в Instagram.



«Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра», — написала Волочкова.



Балерина считает, что в 2003 году её уволили незаконно и несправедливо.



«Когда я узнала, что, оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала, сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость», — цитирует Волочкову Sputnik.

