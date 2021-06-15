Фонд культурных инициатив начал приём заявок на получение президентских грантов

Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на получение грантов. Процедура продлится до 30 июля. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко во вторник, 15 июня, сообщает «Интерфакс».



По словам Кириенко, в течение августа будет проходить экспертиза, а в начале сентября координационный совет сможет утвердить итоги конкурсного отбора. Замглавы администрации президента также отметил, что фонд распределит гранты между победителями конкурса в размере 3,5 млрд рублей. «В целом (в текущем году) около 5 млрд рублей будет направлено на поддержку культурных инициатив (по линии Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив)», — заявил он.

