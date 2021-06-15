Фонд культурных инициатив начал приём заявок на получение президентских грантов

Президентский фонд культурных инициатив начал приём заявок на получение грантов. Процедура продлится до 30 июля. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко во вторник, 15 июня, сообщает «Интерфакс».
По словам Кириенко, в течение августа будет проходить экспертиза, а в начале сентября координационный совет сможет утвердить итоги конкурсного отбора. Замглавы администрации президента также отметил, что фонд распределит гранты между победителями конкурса в размере 3,5 млрд рублей. «В целом (в текущем году) около 5 млрд рублей будет направлено на поддержку культурных инициатив (по линии Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив)», — заявил он.
В сообщении отмечается, что заявки в Фонд культурных инициатив могут подавать не только НКО, но и муниципальные учреждения культуры, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, созданные в форме коммерческих организаций.
Президентский фонд культурных инициатив проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.