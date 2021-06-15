Житель Москвы похитил Евангелие в одном из столичных храмов. Полиции свои действия он объяснил стремлением к просвещению.
Как сообщает 15 июня пресс-служба ГУ МВД по Москве, в храме на Преображенской площади прихожанин похитил Евангелие и поспешил скрыться. Его прогулку по храму записала камера наблюдения.
пресс-служба ГУ МВД по Москве
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже реликвии на проспекте 60-летия Октября. Им оказался 55-летний москвич. По его словам, книгу он позаимствовал, чтобы приобщиться к православной культуре.
Похищенное изъяли, а в отношении любителя просвещаться незаконными методами возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.