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Желание приобщиться к православной культуре заставило москвича украсть Евангелие из храма. Камера запечатлела неофита

Житель Москвы похитил Евангелие в одном из столичных храмов. Полиции свои действия он объяснил стремлением к просвещению.

Как сообщает 15 июня пресс-служба ГУ МВД по Москве, в храме на Преображенской площади прихожанин похитил Евангелие и поспешил скрыться. Его прогулку по храму записала камера наблюдения.

пресс-служба ГУ МВД по Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже реликвии на проспекте 60-летия Октября. Им оказался 55-летний москвич. По его словам, книгу он позаимствовал, чтобы приобщиться к православной культуре.

Похищенное изъяли, а в отношении любителя просвещаться незаконными методами возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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