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Фонд защиты национальных ценностей потребовал внести в реестр иностранных агентов издание «Медиазона». Госдума поддержала

Комиссия Думы по вмешательству во внутренние дела РФ сообщила в госорганы о зарубежном финансировании «Медиазоны»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России оперативно отправила в «компетентные органы» обращение Фонда защиты национальных ценностей о зарубежном финансировании интернет-издания «Медиазона».

Как сообщает 15 июня ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева, информация фонда, которую возглавляет политтехнолог Максим Шугалей, признана законодателями заслуживающей внимания. В Госдуме полагают, что компетентные органы должны её рассмотреть и принять предусмотренные законом меры. А именно включить издание в реестр иноагентов.

Главред «Медиазоны» в своем телеграм-канале после этого написал, что только сегодня узнал, что в Роскомнадзор и Генпрокуратуру написали заявление с требованием внести «Медиазону» в реестр «иностранных агентов»: «Мы не знаем, последует ли что-то за этим... Никто из чиновников с нами не связывался. Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты)».

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов заявил агентству Znak.com, что издание продолжит работу даже в том случае, если его признают иностранным агентом.

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Комментарии (4)

Stiff_21
Уже пора др название придумать...иновраг. Кто то же должен анус порвать, прорезаться.
ShkVAl
Путин-великий человек. Он сделал своих друзей очень богатыми людьми. Я толко по мелочи помогаю…
efela
Интересно, как называют те "ценности", которые защищает этот фонд?
Произвол, коррупция, вранье?
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