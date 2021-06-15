Фонд защиты национальных ценностей потребовал внести в реестр иностранных агентов издание «Медиазона». Госдума поддержала

Как сообщает 15 июня ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева, информация фонда, которую возглавляет политтехнолог Максим Шугалей, признана законодателями заслуживающей внимания. В Госдуме полагают, что компетентные органы должны её рассмотреть и принять предусмотренные законом меры. А именно включить издание в реестр иноагентов.

Главред «Медиазоны» в своем телеграм-канале после этого написал, что только сегодня узнал, что в Роскомнадзор и Генпрокуратуру написали заявление с требованием внести «Медиазону» в реестр «иностранных агентов»: «Мы не знаем, последует ли что-то за этим... Никто из чиновников с нами не связывался. Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты)».

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов заявил агентству Znak.com, что издание продолжит работу даже в том случае, если его признают иностранным агентом.