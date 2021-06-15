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Стресс на рабочем месте стоил мировой экономике 8 трлн долларов за год. Россияне не чувствуют к себе уважения на работе

Стресс на рабочем месте обходится мировой экономике в 8 трлн долларов ежегодно

Аналитики Института Гэллапа — американского института изучения общественного мнения — заявили, что негативные эмоции работников, которые в 2020 году достигли рекордного уровня, обходятся мировой экономике в 8,1 трлн долларов в год. Об этом 15 июня сообщает со ссылкой на исследование State of the Global Workplace, подготовленное Gallup.

Так, по данным исследования, 7 из 10 сотрудников испытывают трудности или страдают на рабочем месте, а 80% из них оказываются не вовлечёнными в трудовой процесс. В результате, по оценке аналитиков, производительность труда снижается и глобальная экономика недобирает почти 10% ВВП ежегодно.

По данным Gallup, за 2020 год вовлеченность сотрудников во всем мире снизилась на 2 процентных пункта — до 20% — и все большее количество работников жаловалось на повышенную тревожность и стресс. Самый высокий уровень стресса зафиксировали у сотрудников в США и Канаде — за год он достиг 57%.

Страны СНГ оказались в числе регионов, где работники менее всего считают «сильным» влияние на них коронавируса, также в СНГ самый низкий процент сотрудников, которые в 2020 году ежедневно испытывали беспокойство на работе, но самая высокая доля тех, кого беспокоит коррупция в бизнесе.

В России 23% работников чувствуют свою вовлеченность в трудовой процесс, ежедневный стресс на рабочем месте испытывают 19% сотрудников, беспокойство — 23%, гнев — 14% (наименьший показатель среди стран СНГ) и печаль — 20%. При этом лишь 12% россиян заявили, что накануне тестирования (то есть весь предыдущий день) чувствовали к себе уважительное отношение на работе.

Аналитики Gallup считают, что работодатели должны извлечь урок из 2020 года и «создать вдохновляющую культуру на рабочем месте, которая будет способствовать благополучию и развитию потенциала каждого сотрудника».

Forbes уточняет: первичные данные для исследования были взяты Gallup из опросов, проводимых с 2005 года в 160 странах лично или по телефону. Информация по 2020 году получена в результате опросов, проведенных до марта 2021 года по телефону региональными командами Gallup в 116 странах. В опросе принимали участие по 1000 человек в каждой стране или регионе. В крупных странах, таких, как Китай и Россия, Gallup опросил по 2000 взрослых.

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Комментарии (5)

chip1
Россияне чувствуют, что с работой плохо, интересной в плане проектов работы мало, по уровню оплаты и своевременности вообще все печально, даже если сегодня фирма набирает сотрудников под текущие задачи, нет никакой гарантии что через пару месяцев начнутся перебои с деньгами, будут расти долги по зп, нервяк и поиски новой работы. И работники и работодатели вынуждены как то держаться на плаву в стране, где власть вливает деньги куда угодно, только не в реальную экономику.
Dimitry Antonov
Можно подумать, они (россияне) чувствуют к себе уважение где-то в другом месте, помимо работы...
А вот это:
"В России 23% работников чувствуют свою вовлеченность в трудовой процесс, ежедневный стресс испытывают...19% сотрудников, беспокойство — 23%, гнев — 14% и печаль — 20%. При этом лишь 12% ... чувствовали к себе уважительное отношение на работе",
думаю, просто взято с потолка.
Не могу себе представить работы, чтобы при выполнении которых, люди в таком количестве испытывали бы стресс, гнев и печаль...
MrPegge
Чтобы на Рогозинов батрачить, да не просверлить лишнюю дырочку?
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