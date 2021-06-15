Стресс на рабочем месте стоил мировой экономике 8 трлн долларов за год. Россияне не чувствуют к себе уважения на работе

Так, по данным исследования, 7 из 10 сотрудников испытывают трудности или страдают на рабочем месте, а 80% из них оказываются не вовлечёнными в трудовой процесс. В результате, по оценке аналитиков, производительность труда снижается и глобальная экономика недобирает почти 10% ВВП ежегодно.

Аналитики Института Гэллапа — американского института изучения общественного мнения — заявили, что негативные эмоции работников, которые в 2020 году достигли рекордного уровня, обходятся мировой экономике в 8,1 трлн долларов в год. Об этом 15 июня сообщает со ссылкой на исследование State of the Global Workplace, подготовленное Gallup.

По данным Gallup, за 2020 год вовлеченность сотрудников во всем мире снизилась на 2 процентных пункта — до 20% — и все большее количество работников жаловалось на повышенную тревожность и стресс. Самый высокий уровень стресса зафиксировали у сотрудников в США и Канаде — за год он достиг 57%.



Страны СНГ оказались в числе регионов, где работники менее всего считают «сильным» влияние на них коронавируса, также в СНГ самый низкий процент сотрудников, которые в 2020 году ежедневно испытывали беспокойство на работе, но самая высокая доля тех, кого беспокоит коррупция в бизнесе.



В России 23% работников чувствуют свою вовлеченность в трудовой процесс, ежедневный стресс на рабочем месте испытывают 19% сотрудников, беспокойство — 23%, гнев — 14% (наименьший показатель среди стран СНГ) и печаль — 20%. При этом лишь 12% россиян заявили, что накануне тестирования (то есть весь предыдущий день) чувствовали к себе уважительное отношение на работе.



Аналитики Gallup считают, что работодатели должны извлечь урок из 2020 года и «создать вдохновляющую культуру на рабочем месте, которая будет способствовать благополучию и развитию потенциала каждого сотрудника».

