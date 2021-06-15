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«Трагическая и бессмысленная кончина». Звезда «Отчаянных домохозяек» умерла после наезда электросамоката

Американская актриса Лиза Бейнс умерла после столкновения со скутером на Манхэттене

Актриса Лиза Бейнс, прославившаяся ролью в сериале «Отчаянные домохозяйки», погибла в ДТП. «Мы очень огорчены трагической и бессмысленной кончиной Лизы», — сообщил 15 июня ее менеджер Дэвид Уильямс NBC.

По его словам, 65-летнюю актрису сбил неизвестный «на электросамокате или мотоцикле» 4 июня. В результате падения она получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу. Полиция так и не нашла виновного.

Лиза Бейнс сыграла роли в таких фильмах и сериалах, как «Отчаянные домохозяйки», «Блондинка в законе» и «Исчезнувшая».

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Комментарии (9)

nuga
И там электросамокаты.
Cashmare
звезда - это лонгория. сравнили
RemyMartin
Ну, это же не "Горячие домохозяйки-8".
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