«Трагическая и бессмысленная кончина». Звезда «Отчаянных домохозяек» умерла после наезда электросамоката

Актриса Лиза Бейнс, прославившаяся ролью в сериале «Отчаянные домохозяйки», погибла в ДТП. «Мы очень огорчены трагической и бессмысленной кончиной Лизы», — сообщил 15 июня ее менеджер Дэвид Уильямс NBC.



По его словам, 65-летнюю актрису сбил неизвестный «на электросамокате или мотоцикле» 4 июня. В результате падения она получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу. Полиция так и не нашла виновного.



Лиза Бейнс сыграла роли в таких фильмах и сериалах, как «Отчаянные домохозяйки», «Блондинка в законе» и «Исчезнувшая».

