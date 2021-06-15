Эксперт валютно-финансового департамента МИД РФ отправится в колонию из-за пропавшего млн долларов

Пресненский районный суд Москвы поставил точку в запутанной истории с пропавшим из здания МИД РФ миллионом долларов.
Как сообщает пресс-служба суда 15 июня, бывший специалист-эксперт валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России Наталья Агальцова признана виновной в присвоении или растрате этой суммы. Ей предстоит провести в колонии общего режима 5 лет.
Агальцову взяли под стражу в зале суда.
Суд также удовлетворил гражданский иск МИДа России на сумму в 67 461 271 руб. 48 коп.
Как писала «Фонтанка», пропажу крупной суммы денег в кассе ВФД обнаружили в МИД в 2019 году. Эту сумму, как писали СМИ, российское дипломатическое ведомство получило от Ирана за консульские услуги.
В день, когда за суммой должна была прийти инкассация, Агальцова не вышла на работу. А вскрыв её кабинет, коллеги обнаружили инкассаторскую сумку с пачками долларов и недостачей в более миллиона.
Сама Агальцова уверяла, что в коробке из Ирана под стодолларовыми купюрами лежали банкноты номиналом в один доллар. Недостачу она пыталась закрыть из своих средств.