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Эксперт валютно-финансового департамента МИД РФ отправится в колонию из-за пропавшего млн долларов

Суд взыскал с бывшей сотрудницы МИД более 67 млн рублей в пользу ведомства

Пресненский районный суд Москвы поставил точку в запутанной истории с пропавшим из здания МИД РФ миллионом долларов.

Как сообщает пресс-служба суда 15 июня, бывший специалист-эксперт валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России Наталья Агальцова признана виновной в присвоении или растрате этой суммы. Ей предстоит провести в колонии общего режима 5 лет.

Агальцову взяли под стражу в зале суда.

Суд также удовлетворил гражданский иск МИДа России на сумму в 67 461 271 руб. 48 коп.

Как писала «Фонтанка», пропажу крупной суммы денег в кассе ВФД обнаружили в МИД в 2019 году. Эту сумму, как писали СМИ, российское дипломатическое ведомство получило от Ирана за консульские услуги.

В день, когда за суммой должна была прийти инкассация, Агальцова не вышла на работу. А вскрыв её кабинет, коллеги обнаружили инкассаторскую сумку с пачками долларов и недостачей в более миллиона.

Сама Агальцова уверяла, что в коробке из Ирана под стодолларовыми купюрами лежали банкноты номиналом в один доллар. Недостачу она пыталась закрыть из своих средств.

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