В городе Роктон в американском штате Иллинойс массово эвакуируют жителей из-за крупного пожара на химическом заводе. Тушить предприятие не спешат, опасаясь утечки химикатов в реку. СМИ запечатлели момент взрыва на уже охваченном огнем заводе, а гигантское облако дыма видно за десятки километров от места ЧП.



Как сообщает CBS Chicago, пожар на заводе Chemtool в Роктоне начался около 7 часов утра по местному времени 14 июня. Предприятие производит смазочные материалы и технические жидкости для промышленного оборудования. Для локализации пожара, тушения падающих обломков и загоревшейся травы были мобилизованы более 40 пожарных частей. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер распорядился направить на место национальную гвардию штата.