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Из-за пожара и взрыва на химическом заводе в США эвакуируют город. Предприятию позволят гореть дальше

Крупный пожар на химзаводе вторые сутки тушат в штате Иллинойс в США

Скриншот видео канала <a href="https://youtu.be/O6E3F58W3z0" class="_ io-leave-page" target="_blank">WGN News</a>
Скриншот видео канала WGN News
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В городе Роктон в американском штате Иллинойс массово эвакуируют жителей из-за крупного пожара на химическом заводе. Тушить предприятие не спешат, опасаясь утечки химикатов в реку. СМИ запечатлели момент взрыва на уже охваченном огнем заводе, а гигантское облако дыма видно за десятки километров от места ЧП.

Как сообщает CBS Chicago, пожар на заводе Chemtool в Роктоне начался около 7 часов утра по местному времени 14 июня. Предприятие производит смазочные материалы и технические жидкости для промышленного оборудования. Для локализации пожара, тушения падающих обломков и загоревшейся травы были мобилизованы более 40 пожарных частей. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер распорядился направить на место национальную гвардию штата.

По словам начальника пожарной службы Роктона Кирка Уилсона, все 70 работников Chemtool, находившихся на заводе в момент начала пожара, были благополучно эвакуированы, и никто не пострадал. Легкую травму получил один из пожарных. Было дано распоряжение об эвакуации всех жителей и работников фирм в радиусе мили (около 1,6 км) от места пожара. К ночи с понедельника на вторник, 15 июня, было эвакуировано порядка 1,5 тысяч человек. Всем людям в радиусе трех миль (около 5 км) от завода рекомендовано носить маски на улице.

Метеорологи отмечают, что массивный шлейф дыма от пожара виден даже на метеорадаре. Пользователи соцсетей пишут, что дым видно и в Чикаго, в нескольких десятках километров от Роктона, а мусор сыпется на дома в 16 километрах от завода.

Когда жителям разрешат вернуться в свои дома, пока не известно. По словам Уилсона, пожарные прекратили проливать огонь водой из-за опасений, что химикаты могут стечь в протекающую неподалеку реку Рок. Чтобы не произошло еще большей экологической катастрофы, было решено позволить огню гореть, и для полного сгорания может потребоваться несколько дней.

Экстренные службы отслеживают, куда относит потенциально опасный дым, и замеряют качество воздуха. По словам директора Агентства по охране окружающей среды штата Джона Кима, наибольшие опасения вызывают опасные химические вещества, с которыми работали на заводе, в том числе серная кислота, свинец и азот.

Скриншот видео канала <a href="https://youtu.be/O6E3F58W3z0" class="_ io-leave-page" target="_blank">WGN News</a>
Скриншот видео канала WGN News

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Комментарии (1)

DEMOMON
Что-то сегодня всё горит и взрывается. Как полосой идёт.
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