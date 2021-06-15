В городе Роктон в американском штате Иллинойс массово эвакуируют жителей из-за крупного пожара на химическом заводе. Тушить предприятие не спешат, опасаясь утечки химикатов в реку. СМИ запечатлели момент взрыва на уже охваченном огнем заводе, а гигантское облако дыма видно за десятки километров от места ЧП.
Как сообщает CBS Chicago, пожар на заводе Chemtool в Роктоне начался около 7 часов утра по местному времени 14 июня. Предприятие производит смазочные материалы и технические жидкости для промышленного оборудования. Для локализации пожара, тушения падающих обломков и загоревшейся травы были мобилизованы более 40 пожарных частей. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер распорядился направить на место национальную гвардию штата.
MASSIVE EXPLOSION seen at Rockton, IL's Chemtool plant. (Courtesy: WLS). LATEST: https://t.co/RGYxyJ8k2e pic.twitter.com/AtehTezor8— Eyewitness News WTVO/WQRF (@MyStateline) June 14, 2021
По словам начальника пожарной службы Роктона Кирка Уилсона, все 70 работников Chemtool, находившихся на заводе в момент начала пожара, были благополучно эвакуированы, и никто не пострадал. Легкую травму получил один из пожарных. Было дано распоряжение об эвакуации всех жителей и работников фирм в радиусе мили (около 1,6 км) от места пожара. К ночи с понедельника на вторник, 15 июня, было эвакуировано порядка 1,5 тысяч человек. Всем людям в радиусе трех миль (около 5 км) от завода рекомендовано носить маски на улице.
#Rockton - a massive fire is burning at the Chemtool manufacturing plant. Fire dept issued a mandatory evacuation for anyone within a mile of the building. Large flames/some explosions. Gigantic plume of smoke (we could see it earlier this morning all the way from West Chicago). pic.twitter.com/3vc6xk36tO— Jeanette Hudson (@JHudsontraffic) June 14, 2021
Метеорологи отмечают, что массивный шлейф дыма от пожара виден даже на метеорадаре. Пользователи соцсетей пишут, что дым видно и в Чикаго, в нескольких десятках километров от Роктона, а мусор сыпется на дома в 16 километрах от завода.
You can see the smoke from the Chemtool fire in Rockton, IL from CHICAGO. Look closely at the darker smoke line when I zoom in. @nbcchicago pic.twitter.com/YCANijMfxv— CHRIS HUSH (@ChrisHushNBC) June 14, 2021
A Machesney Park resident (around 10 miles out from Rockton) sent me these photos. She says ash was falling down on her home after the blast this morning. pic.twitter.com/wYuOrKI49g— CHRIS HUSH (@ChrisHushNBC) June 14, 2021
Когда жителям разрешат вернуться в свои дома, пока не известно. По словам Уилсона, пожарные прекратили проливать огонь водой из-за опасений, что химикаты могут стечь в протекающую неподалеку реку Рок. Чтобы не произошло еще большей экологической катастрофы, было решено позволить огню гореть, и для полного сгорания может потребоваться несколько дней.
Экстренные службы отслеживают, куда относит потенциально опасный дым, и замеряют качество воздуха. По словам директора Агентства по охране окружающей среды штата Джона Кима, наибольшие опасения вызывают опасные химические вещества, с которыми работали на заводе, в том числе серная кислота, свинец и азот.