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На Замшиной улице в Петербурге забил родник. Три жилых дома и детсад переведены на временную схему подачи воды

Трубу с холодной водой прорвало в Калининском районе Петербурга

Аварийные бригады Водоканала работают у дома 58 по Замшиной улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУПа «Фонтанке» 15 июня, там произошло технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм. Специалисты сейчас ведут замену участка трубы.

«На время проведения работ три жилых дома и одно образовательное учреждение переведены на систему временного водоснабжения», — сообщают в пресс-службе.

В Водоканале также отмечают, что в 11:45 рукав временного водоснабжения был заменен после того, как на него, предположительно, наехала машина.

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Комментарии (4)

sakorol
бедный ,бедный господин Замшин , если бы он мог знать как будут издеваться над его дачей
Barmaley_5e4d0211d3423
Невезучая какая улица.
Всё на ул. Замшина проблемы ....
;)
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