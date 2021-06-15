На Замшиной улице в Петербурге забил родник. Три жилых дома и детсад переведены на временную схему подачи воды

Аварийные бригады Водоканала работают у дома 58 по Замшиной улице.
Как сообщили в пресс-службе ГУПа «Фонтанке» 15 июня, там произошло технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм. Специалисты сейчас ведут замену участка трубы.
«На время проведения работ три жилых дома и одно образовательное учреждение переведены на систему временного водоснабжения», — сообщают в пресс-службе.
В Водоканале также отмечают, что в 11:45 рукав временного водоснабжения был заменен после того, как на него, предположительно, наехала машина.