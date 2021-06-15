Петербургским спортсменам с инвалидностью нужна помощь в реализации уникального проекта — восхождения на высшую точку Урала

Фото: БФ «Точка опоры» Поделиться Поделиться







Восхождение на гору На́родная (1 895 м) планируется членами спортивно-туристического клуба «Масштаб плюс» спортсменами с инвалидностью по зрению Андреем Гостевым, Николаем Чернушкиным и Сергеем Шараповым вместе с двумя волонтёрами. Подъём запланирован с 3 по 17 августа. Цели проекта — развитие активного и здорового образа жизни, обеспечение доступности путешествий для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие паралимпийских видов спорта. Как рассказали в благотворительном фонде в поддержку петербургских спортсменов с инвалидностью «Точка опоры», для реализации этого проекта спортсменам необходима помощь: нужно собрать 162 тысячи рублей. Деньги необходимы на проезд до города Инта, трансферы по маршруту, приобретение снаряжения, аренду оборудования, услуги проводника/инструктора, продукты питания, оформление разрешения на посещение национального парка Югыд Ва. В фонде отметили, что, к сожалению, проект не получил бюджетного финансирования.

«Трудно описать ощущения, которые испытываешь, перешагивая преграды. Всё даётся тяжело, но преодоление трудностей дает энергетический заряд, которого хватает надолго, и побуждает к новым свершениям», — говорит Андрей Гостев. У Андрея с детства инвалидность по зрению, но он всегда был активным — в юности занимался плаванием, бодибилдингом, баскетболом. Обучаясь в РГПУ им. А. И. Герцена (специальность «тифлопедагогика»), на любительском уровне начал заниматься туризмом. В 2005 году Андрей создал спортивно-туристический клуб «Масштаб плюс», в котором занимаются люди с ограниченными возможностями зрения. Цель клуба (победителя конкурсов «Сделано в Санкт-Петербурге» и «Спортивный бренд Санкт-Петербурга» 2008 г.) — сделать спортивный туризм доступным для незрячих людей. В 2008 году Андрей вместе с клубом «Масштаб плюс» принял участие в церемонии открытия Специальных Олимпийских игр — на тандемах незрячие спортсмены привезли факел с олимпийским огнём. За 16 лет существования клуба «Масштаб плюс» были реализованы уникальные инклюзивные проекты: первый международный велопробег на тандемах среди людей с ограниченными возможностями зрения по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург (2008 г.); восхождение на Эльбрус (2007, 2010 гг.); восхождение на Восточную вершину Казбека (2011 г.); экспедиция на Шпицберген (2012 г.); международная высотная гонка в 2017 году Lenin Peak Sky Race в Киргизии и преодоление пика Юхина (5 123 м).

«Спорт и туризм для людей с ограниченными возможностями — это уверенность в себе, тренировка воли и стойкости, возможность путешествий и открытия новых горизонтов», — говорит Андрей Гостев. В 2018 году Андрей Гостев вместе со спортсменами с инвалидностью по зрению Сергеем Шараповым и Дмитрием Неуступкиным преодолели более 200 км по маршруту русского полководца Александра Суворова (проект «Путь Суворова через Альпы. Паралимпийский переход», Швейцария). А в 2020 году Андрей Гостев вместе с Павлом Гостевым, Леонидом Селивановым и Николаем Чернушкиным совершили восхождение на Юдычвумчорр («гудящая гора»), самую высокую гору Хибин на Кольском полуострове (высота над уровнем моря — 1 200 м). «Многое в инваспорте держится за счет сильного желания быть полноценным членом общества и энтузиазма людей, которые с нами занимаются», — сказал Андрей Гостев. Фонд «Точка опоры» открыл сбор средств. Также спортсменов можно поддержать, связавшись с сотрудниками фонда «Точка опоры» по тел. (812) 983 72 21, info@fondopora.ru