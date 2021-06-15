FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Этому видео позавидуют даже котята. «Велес» спасает ежат, которые уже открывают глаза и достают до уха языком

Ежата подрастают в центре помощи животным «Велес» в Ленобласти

Кадр из видео центра «Велес» в YouTube
Кадр из видео центра «Велес» в YouTube
ПоделитьсяПоделиться

В карантинном центре диких животных «Велес» под Петербургом спасают маленьких ежей, оставшихся без матери. Сотрудница центра Наталья выкармливает их из пипетки. 15 июня центр опубликовал видеоролик с малышом, который кажется более трогательным, чем короли соцсетей котики.

«При огромнейшем опыте выкармливания у Наталии только на всех поступивших ежат уходит полтора часа, и так каждые три часа», — отмечается в сообщении центра во «ВКонтакте». Ежатам почти три недели, они уже начинают открывать глаза и съедают по три пипетки смеси, заменяющей молоко. Зверёк вытягивает лапки, как котёнок. У него очень длинный язык, он может достать до уха, рассказывает Наталья.

Центр «Велес» расположен в деревне Рапполово. Там проходят лечение, реабилитацию и карантин дикие животные, которые по каким-то причинам не могут выжить в природе. Желающие могут оказать организации волонтёрскую помощь.

Кадр из видео центра «Велес» в YouTube
Кадр из видео центра «Велес» в YouTube

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний