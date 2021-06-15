В карантинном центре диких животных «Велес» под Петербургом спасают маленьких ежей, оставшихся без матери. Сотрудница центра Наталья выкармливает их из пипетки. 15 июня центр опубликовал видеоролик с малышом, который кажется более трогательным, чем короли соцсетей котики.

«При огромнейшем опыте выкармливания у Наталии только на всех поступивших ежат уходит полтора часа, и так каждые три часа», — отмечается в сообщении центра во «ВКонтакте». Ежатам почти три недели, они уже начинают открывать глаза и съедают по три пипетки смеси, заменяющей молоко. Зверёк вытягивает лапки, как котёнок. У него очень длинный язык, он может достать до уха, рассказывает Наталья.