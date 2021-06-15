ЦБ продолжит «закручивать гайки» на финансовом рынке для защиты неопытных инвесторов

Глава Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет продолжать «закручивать гайки» на финансовом рынке для защиты неопытных инвесторов, пока бизнес не начнет вести себя добросовестно и более зрело, следует из публикации на сайте Госдумы от 15 июня.



«Мы будем вводить требования к тому, как финансовые организации продают свои продукты, не вводят ли людей в заблуждение», — заявила Набиуллина.



По словам главы ЦБ, количество мошеннических сделок растёт с выходом на финрынок розничных инвесторов. «Сейчас это почти 13 млн человек, которые вышли на фондовый рынок. Эти люди в основном только начинают свой путь на фондовом рынке, и мы должны обеспечить защиту их прав», — подчеркнула Набиуллина. По её словам, рынок повел себя безответственно, и людям предлагали сложные продукты, пользуясь которыми они могли потерять средства.

