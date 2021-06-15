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ЦБ продолжит «закручивать гайки» на финансовом рынке для защиты неопытных инвесторов

Глава Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет продолжать «закручивать гайки» на финансовом рынке для защиты неопытных инвесторов, пока бизнес не начнет вести себя добросовестно и более зрело, следует из публикации на сайте Госдумы от 15 июня.

«Мы будем вводить требования к тому, как финансовые организации продают свои продукты, не вводят ли людей в заблуждение», — заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, количество мошеннических сделок растёт с выходом на финрынок розничных инвесторов. «Сейчас это почти 13 млн человек, которые вышли на фондовый рынок. Эти люди в основном только начинают свой путь на фондовом рынке, и мы должны обеспечить защиту их прав», — подчеркнула Набиуллина. По её словам, рынок повел себя безответственно, и людям предлагали сложные продукты, пользуясь которыми они могли потерять средства.

В декабре Набиуллина говорила о том, что финансовые организации пытаются продавать неквалифицированным инвесторам продукты, которые для них не подходят. «Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности», — поясняла она.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, ограничив продажи сложных финпродуктов неопытным инвесторам. Сложные финансовые инструменты инвесторы смогут покупать только после прохождения тестирования, которое начнется с 1 октября, но некоторые инструменты будут недоступны до 1 апреля 2022 года.

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Комментарии (2)

f0ntan
Ургант-младший в своей рекламе Альфа_инвестиций до того заврался, что врет, что их инвестор ничего не потеряет, ведь инвесторам вернут минус. А на их сайте сказано, что такая защита потери дохода действует только новым клиентам в первые 100 дней после заключения договора. Только врун-Ургант про 100 дней действия этой защиты в своей рекламе не говорит ни слова
zelf
Это не Набиуллина, это мать Тереза. Какая забота о заблудших.
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