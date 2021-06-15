В Кремле недовольны темпами вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь российского президента рассказал о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса.



«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», — цитирует 15 июня ТАСС заявление Дмитрия Пескова.



По его словам, уместно говорить о стимулировании вакцинации. Он напомнил, что прививка остается единственным методом борьбы с пандемией. «Другого способа победить коронавирус не существует», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина.



В Кремле подчеркнули, что вакцинации в РФ — добровольная.

