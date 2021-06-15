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В Кремле недовольны темпами вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь российского президента рассказал о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса.

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», — цитирует 15 июня ТАСС заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, уместно говорить о стимулировании вакцинации. Он напомнил, что прививка остается единственным методом борьбы с пандемией. «Другого способа победить коронавирус не существует», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина.

В Кремле подчеркнули, что вакцинации в РФ — добровольная.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 15 июня, допустил рост числа новых случаев заражения и призвал россиян вакцинироваться.

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Комментарии (14)

Guest1234
Вона как... Они, наверное, должны быть недовольны. Пока не определились, значит...
Danik
Мы вообще ими не довольны, а не только ихней вакцинацией!
И вообщем-то молчим и терпим.
Недовольны, дык семье за бугор.
А мы уж тут новых выберем!
Stargazer_5e4cc3b703773
Спасибо, Кэп! Зато вами все довольны. Готовим пеньки и багажники для сентября.
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