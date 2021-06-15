Петербуржцам расскажут, как памятники Петроградской стороны меняют пол и вид

Сейчас Петроградка — престижный район, а когда-то был вполне себе «эконом»; тихие церкви наблюдали за нарастающим революционным движением; здесь хранится память и о Ксении Петербургской, и о Владимире Ильиче. Как это все уживается, расскажет 21 июня в лектории «Новой Голландии» Софья Лурье. Можно смотреть трансляцию. Бесплатно. 18+

На Пионерской улице Петроградского района есть монумент: три мальчика, две девочки и надпись «Честь и слава детям питерских рабочих, погибшим в октябре 1917 года». Будто бы помогали подавить контрреволюционный мятеж юнкеров. Никаких пионеров тогда, конечно, еще не было, а кто те две отважные девочки, узнавать не имеет смысла: на момент установки памятника в 1972 году, к 50-летию пионерской организации, девочки были мальчиками. «Сменили пол» при восстановлении памятника уже в XXI веке. Да и «были ли мальчики» — вопрос.

«Постепенно человек теряет свою форму и становится шаром. И став шаром, человек утрачивает все свои желания» — написано на другом памятнике Петроградской стороны. Памятник — Хармсу, который «утратил форму и стал шаром» в Крестах 2 февраля 1942 года. Но до 1992 года на постаменте был памятник другому человеку, Ленину, от которого, получается, даже шара не осталось.



21 июня в «Новой Голландии» экскурсовод, лектор Софья Лурье расскажет, какими еще хармсовскими и гоголевскими сюжетами обрастают памятники Петроградской стороны. Подробности — на сайте «Новой Голландии». Начало в 19:30. А на youtube-канале «Новой Голландии» будет прямая трансляция.



Александра Шеромова

