На 94-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Шаталов. Об этом 15 июня сообщили в Роскосмосе.
Шаталов родился в Казахстане, но детство и юность провел в Ленинграде, занимался в авиамодельном кружке Дворца пионеров. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине. Затем стал сыном полка, в котором его отец служил военным связистом. После войны он окончил Качинское военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию. Первый космический полет Шаталов совершил 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». Он впервые осуществил ручное сближение и стыковку с «Союзом-5». При его участии также осуществили переход через открытый космос космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (из «Союза-5» в «Союз-4»). Во второй полет Шаталов отправился в октябре 1969 года, как раз вместе с Елисеевым, на «Союзе-8». В третий раз в космос он отправился в апреле 1971 года в качестве командира «Союза-10».
Владимир Шаталов награжден тремя орденами Ленина (1969, 1971, 1976 гг.), орденом Октябрьской революции (1982 г.), орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1989 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000 г.), орденом «Дружбы» (2011 г.), медалями, а также иностранными орденами и медалями.