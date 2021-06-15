Шаталов родился в Казахстане, но детство и юность провел в Ленинграде, занимался в авиамодельном кружке Дворца пионеров. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине. Затем стал сыном полка, в котором его отец служил военным связистом. После войны он окончил Качинское военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию. Первый космический полет Шаталов совершил 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». Он впервые осуществил ручное сближение и стыковку с «Союзом-5». При его участии также осуществили переход через открытый космос космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (из «Союза-5» в «Союз-4»). Во второй полет Шаталов отправился в октябре 1969 года, как раз вместе с Елисеевым, на «Союзе-8». В третий раз в космос он отправился в апреле 1971 года в качестве командира «Союза-10».