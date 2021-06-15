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Boeing, вылетевший из Тюмени в Петербург, вернулся обратно из-за сработавших датчиков неисправности автопилота

Рейс Тюмень — Петербург вернулся в аэропорт Рощино из-за неисправности на борту

Уральская транспортная прокуратура сообщает 15 июня о том, что в Тюмени произошла вынужденная посадка самолета, вылетевшего в Петербург.

По данным ведомства, Boeing 737 вылетел из тюменского Рощино в 8 утра.

«Командир экипажа сообщил о срабатывании датчика неисправности автопилота и радиоэлектронного оборудования, после чего принял решение о посадке в аэропорту вылета», — сообщает прокуратура.

Самолет сел в Тюмени в штатном режиме. На борту было 108 пассажиров, из которых 9 детей.

После замены борта рейс вылетел в Северную столицу в 11:45.

По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Комментарии (3)

f0ntan
А без автопилота уже никак? Сами пилоты тогда зачем? В космосе автоматике выходит из строя нередко. И тогда Союзы и космические модули состыковывают с МКС вручную, без автоматики, а не возвращают их обратно на землю. Как вернули обратно в Тюмень самолет. В общем, нынешние пилоты получают немало, а сами без автопилота летать не умеют
Жора__
Странно, почему не в Минске посадили.)))
Alex000
Автопилот нажрался перед рейсом?
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