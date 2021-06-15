Boeing, вылетевший из Тюмени в Петербург, вернулся обратно из-за сработавших датчиков неисправности автопилота

Уральская транспортная прокуратура сообщает 15 июня о том, что в Тюмени произошла вынужденная посадка самолета, вылетевшего в Петербург.
По данным ведомства, Boeing 737 вылетел из тюменского Рощино в 8 утра.
«Командир экипажа сообщил о срабатывании датчика неисправности автопилота и радиоэлектронного оборудования, после чего принял решение о посадке в аэропорту вылета», — сообщает прокуратура.
Самолет сел в Тюмени в штатном режиме. На борту было 108 пассажиров, из которых 9 детей.
После замены борта рейс вылетел в Северную столицу в 11:45.
По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.