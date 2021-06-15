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Эмоциональный перегруз: после ДТП на 2-м Муринском дама вышла из «Матиза» и упала без чувств

На севере Петербурга из-за ДТП встали трамваи

Столкновение двух легковых автомобилей остановило два трамвайных маршрута в Выборгском районе Петербурга и, к счастью, обошлось без пострадавших.

15 июня около 9:15 на пересечении улицы Орбели и 2-го Муринского проспекта не смогли разъехаться «Дэу Матиз» и «Хёндэ Солярис». Как видно на записи, опубликованной «Дорожным инспектором», тёмный «Матиз» поворачивал налево, «Солярис» двигался прямо.

После столкновения из «Матиза» вышла женщина и упала на асфальт. Она потеряла сознание. Травм у неё нет, просто «эмоциональные перегрузки», отмечает «Дорожный инспектор». На фотографии в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что эта женщина уже стоит у своей машины и разговаривает с высоким мужчиной.

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В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что трамваи маршрутов 40 и 55 встали от площади Мужества в 9:17. В обратном направлении движение не перекрывалось.

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Комментарии (13)

alexadmin
Настоящая тургеневская барышня - хоп и в обморок!
260569221
Как в том видео: «ну куда ты едешь, женщина????
Ты мне всю грудь оторвала….» (С)
260569221
И почему опять номера замазаны??? А?? Ф?? Почему??
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