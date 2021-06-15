15 июня около 9:15 на пересечении улицы Орбели и 2-го Муринского проспекта не смогли разъехаться «Дэу Матиз» и «Хёндэ Солярис». Как видно на записи, опубликованной «Дорожным инспектором», тёмный «Матиз» поворачивал налево, «Солярис» двигался прямо.
После столкновения из «Матиза» вышла женщина и упала на асфальт. Она потеряла сознание. Травм у неё нет, просто «эмоциональные перегрузки», отмечает «Дорожный инспектор». На фотографии в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что эта женщина уже стоит у своей машины и разговаривает с высоким мужчиной.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что трамваи маршрутов 40 и 55 встали от площади Мужества в 9:17. В обратном направлении движение не перекрывалось.